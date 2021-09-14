Власти Сергиево-Посадского округа ответили на просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями села Бужаниново, которые требовали выселить мигрантов из общежития после инцидента с убийством пенсионерки. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации округа.

Фото: my_tokarev/vk.com my_tokarev/vk.com

На встрече обсуждались проблемы местных жителей, а также произошедший инцидент.

Как рассказал агентству советник главы округа Антон Емелин, данное требование граждан было выполнено.

«Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие... Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы «Экоокна». ... Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам», — заявил чиновник.

Он также указал, что патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Емелин при этом не исключил, что в связи с произошедшим инцидентом патруль будет более частым.

Ранее стало известно, что мигрантов, которых выселили после первого народного схода и инцидента с убийством в Бужанинове, перевезли в Сергиев Посад.

Накануне жители Бужаниново устроили митинг из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».