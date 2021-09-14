В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Власти Сергиево-Посадского округа ответили на просьбу выселить мигрантов

Газета.Ru
1 час назад

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями села Бужаниново, которые требовали выселить мигрантов из общежития после инцидента с убийством пенсионерки. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации округа.

Власти Сергиево-Посадского округа ответили на просьбу выселить мигрантов
Фото: my_tokarev/vk.commy_tokarev/vk.com

На встрече обсуждались проблемы местных жителей, а также произошедший инцидент.

Как рассказал агентству советник главы округа Антон Емелин, данное требование граждан было выполнено.

«Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие... Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы «Экоокна». ... Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам», — заявил чиновник.

Он также указал, что патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Емелин при этом не исключил, что в связи с произошедшим инцидентом патруль будет более частым.

Ранее стало известно, что мигрантов, которых выселили после первого народного схода и инцидента с убийством в Бужанинове, перевезли в Сергиев Посад.

Накануне жители Бужаниново устроили митинг из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

Политика,Михаил Токарев,Московская Область,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители