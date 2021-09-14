Депутат Госдумы Романов обратился к Мишустину по просьбе жителей Петербурга

Депутат Госдумы от фракции «Единой России» Михаил Романов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие в передаче усадьбы А.И. Чернова «Сосновка» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга для создания парка. Об этом сообщается на сайте фракции.
Ранее Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, одобрила свободную продажу территории площадью почти 23 гектаров на Октябрьской набережной, 72 у Володарского моста. Это значит, что в дальнейшем владельцем усадьбы может стать частный инвестор.
«Жители Невского района беспокоятся, что передача участка именно АО "ДОМ.РФ", которое является финансовым институтом развития в жилищной сфере, созданным для содействия проведению жилищной политики, говорит о готовящейся жилой застройке территории. <...> По мнению заявителей Михаила Романова, территория усадьбы очень привлекательна для застройщиков: там можно возвести дом, окна которого будут одновременно выходить на Неву и на исторический парк», — рассказали в «Единой России».
В обращении к Мишустину Романов отмечает, что по действующему законодательству, застройка этого участка запрещена: данная земля является рекреационно-ландшафтной территорией, которая, согласно закону, «выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения». Кроме того, территория усадьбы Чернова внесена в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения Петербурга.
«Если на месте усадьбы вырастет жилье, то рядом потребуется возводить парковки, то есть закатывать части исторического парка под асфальт. Нужно будет прокладывать дополнительные коммуникации, оборудовать площадки для сбора мусора, пробивать новые проезды, создавать сопутствующую социальную инфраструктуру. Что в таком случае останется от парка? От панорамы на исторический усадебный ансамбль? Необходимо сохранить эту территорию зеленой и благоустроить там общедоступное рекреационное пространство», — заявил депутат.