Депутат Госдумы Романов обратился к Мишустину по просьбе жителей Петербурга

Депутат Госдумы от фракции «Единой России» Михаил Романов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие в передаче усадьбы А.И. Чернова «Сосновка» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга для создания парка. Об этом сообщается на сайте фракции.

Фото: Сайт "Единой России" Сайт "Единой России"

Ранее Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, одобрила свободную продажу территории площадью почти 23 гектаров на Октябрьской набережной, 72 у Володарского моста. Это значит, что в дальнейшем владельцем усадьбы может стать частный инвестор.

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«Жители Невского района беспокоятся, что передача участка именно АО "ДОМ.РФ", которое является финансовым институтом развития в жилищной сфере, созданным для содействия проведению жилищной политики, говорит о готовящейся жилой застройке территории. <...> По мнению заявителей Михаила Романова, территория усадьбы очень привлекательна для застройщиков: там можно возвести дом, окна которого будут одновременно выходить на Неву и на исторический парк», — рассказали в «Единой России».

В обращении к Мишустину Романов отмечает, что по действующему законодательству, застройка этого участка запрещена: данная земля является рекреационно-ландшафтной территорией, которая, согласно закону, «выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения». Кроме того, территория усадьбы Чернова внесена в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения Петербурга.