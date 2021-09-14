Раскрыты имена связанных с «Умным голосованием» чиновников из США

В России раскрыли «колоссальный массив» данных о вмешательстве спецслужб и IT-компаний из США в российские выборы, в том числе стали известны имена бывших высокопоставленных чиновников, которые связаны с организаторами проекта «Умное голосование». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник газеты рассказал, что автором приложения «Умное голосование» для iPhone является Роман Рубанов, бывший директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Сейчас Рубанов работает в американской компании Momentus Space Inc. и живет в Сан-Франциско.

Пост президента Momentus Space Inc. занимает чиновник Пентагона Фред Кеннеди. На должности исполнительного директора работает Джон Руд, бывший заместитель министра обороны. Помимо этого, в совет директоров компании входит бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности Викторино Меркадо.

«Массив вскрытых данных вовлеченности американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России колоссальный», — заявил дипломат. Он понадеялся, что Пентагон и Госдеп «смогут это объяснить, а не уйдут от ответа».

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов сообщал, что ведомству удалось вычислить 134 тестировщика технологии «Умного голосования». Их уличили в работе на некий стартап, который зарегистрирован на имя Рубанова.