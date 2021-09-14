В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Раскрыты имена связанных с «Умным голосованием» чиновников из США

Lenta.ru
1 час назад

В России раскрыли «колоссальный массив» данных о вмешательстве спецслужб и IT-компаний из США в российские выборы, в том числе стали известны имена бывших высокопоставленных чиновников, которые связаны с организаторами проекта «Умное голосование». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник.

Раскрыты имена связанных с «Умным голосованием» чиновников из США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник газеты рассказал, что автором приложения «Умное голосование» для iPhone является Роман Рубанов, бывший директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Сейчас Рубанов работает в американской компании Momentus Space Inc. и живет в Сан-Франциско.

Пост президента Momentus Space Inc. занимает чиновник Пентагона Фред Кеннеди. На должности исполнительного директора работает Джон Руд, бывший заместитель министра обороны. Помимо этого, в совет директоров компании входит бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности Викторино Меркадо.

«Массив вскрытых данных вовлеченности американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России колоссальный», — заявил дипломат. Он понадеялся, что Пентагон и Госдеп «смогут это объяснить, а не уйдут от ответа».

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов сообщал, что ведомству удалось вычислить 134 тестировщика технологии «Умного голосования». Их уличили в работе на некий стартап, который зарегистрирован на имя Рубанова.

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.

Политика,Джон Руд,Роман Рубанов,Андрей Климов,Минюст РФ,Роскомнадзор,Единая Россия,Совет Федерации,Госдеп США,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители