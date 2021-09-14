«Единая Россия» предложила возложить на государство часть расходов семей

На совещании президента с членами правительства и «Единой Россией» по исполнению поручений Съезда партии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости помогать семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает Telegram-канал «Единой России».
Она подчеркнула, что нужно создавать условия для сохранения и преумножения благополучия семей, а также решать вопросы детского досуга, доступного образования и создания безбарьерной среды.
«Хотела бы обратить внимание на то, как средства работают в конкретном регионе и помогают конкретной семье. Здесь важна обратная связь, которая выстроена с родителями. Мы видим, что выстраивается системный формат поддержки семей с детьми. Они в любой ситуации могут рассчитывать на поддержку от государства, которое берет на себя постоянные обязательства. Это постоянство в поддержке очень важно, особенно когда семья принимает решение о создании семей», — отметила Анна Кузнецова.
Напомним, Анна Кузнецова входит в пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму.