В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Единая Россия» предложила возложить на государство часть расходов семей

Газета.Ru
1 час назад

На совещании президента с членами правительства и «Единой Россией» по исполнению поручений Съезда партии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости помогать семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает Telegram-канал «Единой России».

«Единая Россия» предложила возложить на государство часть расходов семей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что нужно создавать условия для сохранения и преумножения благополучия семей, а также решать вопросы детского досуга, доступного образования и создания безбарьерной среды.

«Хотела бы обратить внимание на то, как средства работают в конкретном регионе и помогают конкретной семье. Здесь важна обратная связь, которая выстроена с родителями. Мы видим, что выстраивается системный формат поддержки семей с детьми. Они в любой ситуации могут рассчитывать на поддержку от государства, которое берет на себя постоянные обязательства. Это постоянство в поддержке очень важно, особенно когда семья принимает решение о создании семей», — отметила Анна Кузнецова.

Напомним, Анна Кузнецова входит в пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Политика,Анна Кузнецова,Единая Россия,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители