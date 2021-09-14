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Путин призвал регулярно повышать доходы военных

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
40 минут назад

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России».

Путин призвал регулярно повышать доходы военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС.

«Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он.

В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны.

По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу.

Политика,Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,
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