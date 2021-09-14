Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили итоги совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» и ситуацию в Афганистане. Об этом информирует пресс-служба Кремля.