В Госдуме высказались о «болтающихся и шатающихся» мигрантах

«Мы знаем, что там за каждую группу [мигрантов], начиная от аэропорта и до какого-то строительного объекта, [отвечает определённая организация]. Как только завершается их деятельность, также их в аэропорт сопровождают. Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация. Там этих проблем не происходит, в тех же Арабских Эмиратах, в Кувейте», — рассказал депутат.