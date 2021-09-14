Президент США Джо Байден перекрестился при упоминании имени своего предшественника. Фрагмент видео публикует Telegram-канал «Лента дня».
Во время встречи с американцами на митинге в поддержку переизбирающегося губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома глава Белого дома вспомнил Дональда Трампа и перекрестился.
«Все вы знаете, что в прошлом году я конкурировал на выборах с Дональдом Трампом», – сказал Байден и совершил ритуальный жест.
Публика отреагировала на него аплодисментами.
Ранее оппонент Байдена и эксп-президент США Трамп заявил в интервью телеканалу FoxNews, что ситуация в стране вынуждает его вновь принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.