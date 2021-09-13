В КПРФ рассказали о риске ухода части партийцев из-за скандалов

Количество представителей КПРФ может значительно снизиться после выборов в Госдуму, поскольку в рядах партии есть недовольные политикой лидера политсилы Геннадия Зюганова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в партии.

Фото: Рамблер Рамблер

Собеседники газеты рассказали, что уменьшение сторонников партии могут спровоцировать многочисленные скандалы, вспыхнувшие на фоне выдвижения в кандидаты миллионеров, людей с недвижимостью за рубежом и вкладами в иностранных банках, а также прочих «сомнительных личностей» с неоднозначной репутацией.

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В частности, в этой связи упоминается недавний скандал, при котором столичные партийцы пожаловались на «навязанного» в кандидаты жителя Ростовской области, бизнесмена Виталия Петрова, о котором прежде ничего не было слышно. Указывается, что у бизнесмена, согласно сайту ФССП, есть задолженности в размере 57 миллионов рублей, хотя в его собственности находится квартира в центре столицы, которая по кадастру оценивается в 27 миллионов рублей.

Источники «Известий» утверждают, что это и другие подобные явления противоречат принципам коммунистов и вызывают недовольство. Предполагается, что покинувшие партию могут присоединиться к «Коммунистам России».

«Мы думали, что КПРФ — это партия трудового народа, которая защищает интересы простых людей, реально борется за права бюджетников, пенсионеров, молодежи. Но, оказывается, все это ложь», — заявил один из собеседников издания, отметив, что политсила превратилась в «прибыльное предприятие».

Другие недовольные политикой руководства партии заверили, что не задумываясь покинут ряды КПРФ, как только решат, к какой политической силе они могли бы примкнуть. «Мы против двуличной политики. Видимо, у Геннадия Зюганова уже столько миллионов накопилось, что он забыл про простой народ: врачей, учителей, водителей троллейбусов Где люди простых профессий в этих списках?» — возмутились они.

Журналисты издания отметили, что в КПРФ неутешительный прогноз комментировать не стали, списав его на происки конкурентов.

Ранее в КПРФ ответили на сообщения о выдвижении от партии кандидатов с судимостями. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что не знает о том, что партия выдвигает кандидатов, которые ранее обвинялись в интимных отношениях с несовершеннолетними.