Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио.Видео

"Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - заявил Путин.