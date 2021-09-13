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Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио.Видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды паралимпийцам, завоевавшим золото на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Торжественная церемония прошла в понедельник в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства отметил успешные выступления на Паралимпиаде российских пловцов, бегунов, фехтовальщиков и велосипедистов. По распоряжению главы государства, атлеты получили ордена Почета и Дружбы и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

"Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - заявил Путин.

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