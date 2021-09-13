Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

«В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России.