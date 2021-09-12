В Кремле рассказали об интеграции России с Белоруссией

«Суть интеграции не в том, чтобы объединиться. Суть интеграции в том, чтобы выиграли два народа, чтобы стало лучше жить. Что нужно, чтобы стало лучше жить? Наши бизнесы должны иметь одинаковые права, одинаковые условия для работы в обеих странах. Это никакое не поглощение. Это то, в чем заинтересованы предприниматели», — сказал Песков и заверил, что в союзных программах России и Белоруссии «нет ничего за пазухой».