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В Кремле рассказали об интеграции России с Белоруссией

Lenta.ruиещё 7
23 минуты назад

В Кремле рассказали о перспективах интеграции России с Белоруссией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

В Кремле рассказали об интеграции России с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суть интеграции не в том, чтобы объединиться. Суть интеграции в том, чтобы выиграли два народа, чтобы стало лучше жить. Что нужно, чтобы стало лучше жить? Наши бизнесы должны иметь одинаковые права, одинаковые условия для работы в обеих странах. Это никакое не поглощение. Это то, в чем заинтересованы предприниматели», — сказал Песков и заверил, что в союзных программах России и Белоруссии «нет ничего за пазухой».

«В условиях безжалостной мировой конъюнктуры только интегрируясь экономически мы можем выстоять и позволить себе поступательное и постоянное развитие», — констатировал представитель Кремля.

Ранее в сентябре президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии. Лидеры двух стран договорились по 28 «дорожным картам», а в качестве одного из основных итогов переговоров был объявлен переход к единой макроэкономической политике. Страны перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Кроме того, Москва и Минск до 1 декабря 2023 года собираются подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

В свою очередь Путин не исключил создания в будущем союзного парламента двух стран. При этом, как говорил вице-премьер России Алексей Оверчук, Белоруссии во время реализации союзных программ не стоит опасаться «поглощения» Россией.

Экономика,Алексей Оверчук,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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