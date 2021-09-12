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Россия призвала возобновить переговоры по иранской сделке

News.ruиещё 2
2 часа назад

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он написал об этом в Twitter.

РФ призвала возобновить переговоры по иранской сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД, — отметил Ульянов.

СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств насчёт ядерной программы Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а страны Запада шаг за шагом снимать санкции.

Ранее Иран заподозрили в четырёхкратном увеличении запасов обогащённого до 60% урана за последние три месяца. Соответствующие изменения фиксирует ежеквартальный отчёт МАГАТЭ. Это первое международное исследование ядерной активности Исламской Республики с тех пор, как её правительство официально возглавил президент Эбрахим Раиси. В экспертной среде считают получение этого потенциала обратимым явлением, но видят другие серьёзные проблемы.

Политика,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,Россия,Тегеран,Вена,
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