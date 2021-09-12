РФ призвала возобновить переговоры по иранской сделке

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он написал об этом в Twitter.

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Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД, — отметил Ульянов.

СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств насчёт ядерной программы Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а страны Запада шаг за шагом снимать санкции.