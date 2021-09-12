Для мигрантов предложили создать трудовые лагеря

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в своем Twitter заявил, что «мигрантская среда криминализирована», а решить эту проблему можно создав «трудовые лагеря».

Фото: ТАСС ТАСС

«Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков. Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз», — заявил политик.

По его словам, необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому «наказывать преступников-иностранцев показательно жестче, чем российских граждан». Журавлев утверждает, что «пора поставить непрошенных «гостей» на место».

Кроме этого, депутат предлагает вывести трудовую миграцию за пределы населенных пунктов, чтобы направлять «иностранные трудовые ресурсы» на масштабные объекты в регионах, например, на Север России или в Сибирь, где «не хватает своих рабочих рук».