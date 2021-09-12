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В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в своем Twitter заявил, что «мигрантская среда криминализирована», а решить эту проблему можно создав «трудовые лагеря».

Для мигрантов предложили создать трудовые лагеря
Фото: ТАССТАСС

«Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков. Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз», — заявил политик.

По его словам, необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому «наказывать преступников-иностранцев показательно жестче, чем российских граждан». Журавлев утверждает, что «пора поставить непрошенных «гостей» на место».

Кроме этого, депутат предлагает вывести трудовую миграцию за пределы населенных пунктов, чтобы направлять «иностранные трудовые ресурсы» на масштабные объекты в регионах, например, на Север России или в Сибирь, где «не хватает своих рабочих рук».

На местах необходимо организовать для мигрантов «интернациональные трудовые лагеря, считает Журавлев.

Политика,Алексей Журавлев,Госдума,Россия,
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