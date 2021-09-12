Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев торжественно вручил ключи от автомобилей чемпионам Олимпийских игр в Токио. Церемония прошла в субботу в Кремле.
По сообщениям СМИ, автомобили российским спортсменам предоставил Фонд поддержки олимпийцев. Золотые медалисты получили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев Александра Катушева, при распределении наград учитывался уровень и количество завоеванных медалей.
В ходе церемонии Медведев выступил с торжественной речью перед награждением российских чемпионов.
"Было бы неправильным еще раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио. [Не только] красиво завоевали медали (борьба всегда упорная, она не бывает легкой), но и продемонстрировали выдающиеся результаты", - сказал Медведев.
Автомобили для олимпийцев были припаркованы на Ивановской площади Кремля. Вместо номеров у машин временно установили именные таблички. Всего в субботу олимпийцам предоставили 77 машин, из них 31 получили золотые медалисты.
Олимпийские игры-2020, перенесенные в прошлом году из-за угрозы распространения коронавируса, прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021. Сборная ОКР заняла в общем зачете пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.