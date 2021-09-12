"Было бы неправильным еще раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио. [Не только] красиво завоевали медали (борьба всегда упорная, она не бывает легкой), но и продемонстрировали выдающиеся результаты", - сказал Медведев.