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Путин оценил важность победы на Чудском озере

Газета.Ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области заявил, что победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере показала Западу и Востоку, что сила Руси в сложнейший период ее истории не сломлена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин оценил важность победы на Чудском озере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», — рассказал Путин.

Он добавил, что любовь народа к Александру Невскому передается из поколения в поколение.

Ранее Путин прибыл в Псковскую область на церемонию открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который расположен на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище.

Комплекс включает шесть фигур русских витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговую группу.

Политика,Александр Невский,Владимир Путин,Псковская Область,
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