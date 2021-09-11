«Отголоски КВН»: Лавров ответил на слова Зеленского о войне с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит отголоски КВН в словах украинского президента Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации».