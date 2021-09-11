Путин прибыл в Псковскую область

Президент РФ Владимир Путин в субботу прибыл в Псковскую область, где примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

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Глава государства также проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Ранее в субботу Путин принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина и выступил в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, а также встретился с российскими олимпийцами - победителям и призерами Олимпиады в Токио.

Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" расположен на берегу Чудского озера, на льду которого 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года произошло Ледовое побоище. Мемориал включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу.