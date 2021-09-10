Названа причина вызова посла США в МИД

Фото: ТАСС ТАСС

Салливан был вызван в МИД из-за вмешательства США в выборы в России, заявил собеседник ТАСС.

Между тем в американском посольстве сообщили, что Салливан провел встречу с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией, передает РИА «Новости».