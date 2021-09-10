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Названа причина вызова посла США в МИД

Деловая газета "Взгляд"
9 минут назад

Посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана вызвали в российское Министерство иностранных дел из-за вмешательства США во внутрироссийские дела, сообщил дипломатический источник.

Названа причина вызова посла США в МИД
Фото: ТАССТАСС

Салливан был вызван в МИД из-за вмешательства США в выборы в России, заявил собеседник ТАСС.

Между тем в американском посольстве сообщили, что Салливан провел встречу с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией, передает РИА «Новости».

В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.

Политика,Джон Салливан,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,Соединенные Штаты,
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