Названа причина вызова посла США в МИД

Посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана вызвали в российское Министерство иностранных дел из-за вмешательства США во внутрироссийские дела, сообщил дипломатический источник.
Салливан был вызван в МИД из-за вмешательства США в выборы в России, заявил собеседник ТАСС.
Между тем в американском посольстве сообщили, что Салливан провел встречу с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией, передает РИА «Новости».
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.