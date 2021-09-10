В России объяснили реакцию Путина на теракт 11 сентября

Теракт 11 сентября в Нью-Йорке во многом сблизил Россию и США, показав, что терроризм является международной проблемой, решать которую нужно сообща, не взирая на противоречия. Именно поэтому, понимая всю глубину случившегося, президент России Владимир Путин первым позвонил с соболезнованиями в Белый дом. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экс-сотрудник Минобороны России, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

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Трагедия, которую смогла понять только Россия

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Дандыкин узнал о теракте от жены — он возвращался с учений, когда в Штатах горели башни-близнецы.

«Это был ужас. Ужас и безмерное сочувствие. Тогда наша страна проходила через такие же испытания: взрывы домов, вторая чеченская, у всех были обнажены нервы. Особенно у тех, кто находился в бою, кто столкнулся с международным терроризмом — ведь во время второй чеченской бал на Северном Кавказе правили именно радикалы. Так что к Штатам у нас было только чувство глубокого понимания и какое-то бессилие, было ощущение, что эти ребята настолько оборзели, настолько вышли из-под контроля, что сначала подрывали дома, взрывали самолеты, а теперь дошли до того, что взорвали высотки, погубив тысячи человек», — вспоминает военный.

По словам Дандыкина, к теракту в США каждый относился как к своему личному горю. И это настроение разделяли не только простые люди — то же ощущали и в высших эшелонах власти.

«Первым, кто позвонил президенту Штатов и выразил свои соболезнования, был именно Владимир Путин, потому что он понимал весь ужас произошедшего. Конечно, у всех был вопрос, как именно это могло произойти? Как могли проморгать такое американские спецслужбы? Версий на этот счет было много, но все сходилось к тому, что Усаме бен Ладену (международный террорист, основатель запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» — прим. «Ленты.ру») кто-то помог, все же он происходил из весьма влиятельных родов», — заметил Дандыкин.

11 сентября, как считает военный, показало: какой бы защищенной ни чувствовала себя Америка, находящаяся вдали от самых опасных границ, терроризм является общемировой проблемой, которая может ударить по каждой стране.

«После этого для всех стало очевидно, что щупальца террористов могут протянуться повсюду. И для каждого это принесет только шок и боль. И бороться с этим можно только совместными усилиями, не взирая на противоречия между государствами. Это беда, которая касается всех», — подчеркнул он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что США использовали взрыв башен-близнецов для того, чтобы решить вопросы с Ираком и войти в Афганистан, оккупировав его на 20 лет под предлогом борьбы с терроризмом.

«Мы видим, что, несмотря на 20 потраченных лет, вопрос мусульманского радикализма стоит крайне остро. В какой-то степени благодаря усилиям России была подорвана такая серьезная организация как ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), но полностью проблема так и не решена. Конечно, в результате кампании Штатов удалось ликвидировать бен Ладена, но все же я считаю, что реакция в виде ввода войск в Афганистан была неудачной. Теперь мы видим, что терроризм никуда не ушел, продолжает развиваться и бороться с ним необходимо другими путями», — считает Дандыкин.