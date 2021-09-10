В пятницу прошла церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб 8 сентября в Красноярском крае, спасая режиссера Александра Мельника. В церемонии приняли участие первые лица государства, включая президента России Владимира Путина.

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Рано утром 10 сентября в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. В церемонии приняли участие первые лица государства, включая президента России Владимир Путина. Проститься с Зиничевым приехали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Государственной думы Вячеслав Володин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посветила теплые слова Зиничеву, сказав, что он был достойным человеком.

"Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. Это большая трагедия для семьи, коллег, для страны", - заявила она.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора сказала, что Зиничев был надежным товарищем.

"Человек, без которого страна не полная, и мы все в своей части сироты. Такого надежного офицера, такого надежного товарища, который в любой ситуации заботился только о людях, наверное, сегодня больше не назовут", - сказала она в эфире канала "Россия 24".

Матвиенко выразила соболезнования семье погибшего и пожелала им мужества. Помимо политиков, попрощаться с Зиничевым пришли и представители шоу-бизнеса. Так, музыкант Денис Майданов отметил, что смерть главы МЧС - потеря для всей страны.

"Евгений Николаевич - действительно гордость нашей страны. Настоящий боевой офицер, глыба, можно сказать, руководитель. Из таких людей состоит наша страна. Страна сегодня потеряла своего сына, одного из столпов наших силовых органов", - приводит слова певца "360".

Также сообщалось, что на церемонии прощания впервые был использован автомобиль Aurus "Лафет". Эта версия машины разработана специально для траурных процессий. По окончании траурной церемонии гроб с телом Зиничева был доставлен в столичный аэропорт "Внуково". Оттуда спецбортом тело в сопровождении близких погибшего главы МЧС доставят в Санкт-Петербург, министра похоронят на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом режиме.

В пресс-службе МЧС заявили, что в пятницу по всей России пройдет акция в память о Зиничеве.

"В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", - приводит ТАСС слова ведомства.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.

С 1984 по 1986 год проходил срочную службу на Северном флоте.

С 1987 года служил в органах государственной безопасности СССР.

С 1991 года занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе в службе безопасности президента Владимира Путина.

С 2014 года Евгений Зиничев был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области.

С 28 июля по 6 октября 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

С октября 2016 года по май 2018 года занимал должность заместителя директора ФСБ РФ.