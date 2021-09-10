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Захарова: заявление Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности

ТАССиещё 6
20 минут назад

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогично и оторвано от реальности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о том, что он допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой".

Захарова оценила заявление Зеленского о возможности войны с Россией
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД,Россия,Украина,
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