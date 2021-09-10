Захарова оценила заявление Зеленского о возможности войны с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогично и оторвано от реальности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о том, что он допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой".