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Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Lenta.ruиещё 13
1 час назад

В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли опасность войны в Кремле.

Ранее 10 сентября Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Это, по его словам, обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. Президент Украины также отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

Депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя слова Зеленского, сказал, что война с Украиной может произойти лишь в случае совершения провокации со стороны Киева. «Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами», — заключил он.

Политика,Калашников Леонид Иванович,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Госдума,РИА Новости,Россия,Украина,
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