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Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В штабе заявили, что «по итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», передает РИА «Новости».

Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме.

Ранее президент Владимир Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Беларусь,
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