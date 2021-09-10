Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Президент России Владимир Путин лично приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

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Траурное мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

По данным телеканала «360», в церемонии прощания с главой МЧС впервые использовали специальную модель Aurus «Лафет» для траурных процессий.

После прощальной церемонии его тело поставят в Санкт-Петербург, чтобы похоронить на Северном кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.