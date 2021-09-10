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Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Lenta.ru
18 минут назад

Президент России Владимир Путин лично приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Траурное мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Ранее стало известно, что на церемонию также приехали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По данным телеканала «360», в церемонии прощания с главой МЧС впервые использовали специальную модель Aurus «Лафет» для траурных процессий.

После прощальной церемонии его тело поставят в Санкт-Петербург, чтобы похоронить на Северном кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Министр по чрезвычайным ситуациям трагически погиб на межведомственных учениях по защите арктической зоны в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края, спасая жизнь человека. Ему было 55 лет.

Политика,Евгений Зиничев,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,МЧС,РИА Новости,
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