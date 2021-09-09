Песков анонсировал визит Путина в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Белоруссию этой осенью, президенты двух стран сами определят дату встречи. Об этом сообщает РИА Новости
«Я не сомневаюсь, что приедет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина в Минск до конца осени.
Дмитрий Песков уточнил, что дата поездки будет согласована по дипломатическим каналам.
«Они же созваниваются постоянно, они сами договорятся, как это произойдет», — добавил он.