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Песков анонсировал визит Путина в Минск

Lenta.ruиещё 1
58 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Белоруссию этой осенью, президенты двух стран сами определят дату встречи. Об этом сообщает РИА Новости

Песков анонсировал визит Путина в Минск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не сомневаюсь, что приедет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина в Минск до конца осени.

Дмитрий Песков уточнил, что дата поездки будет согласована по дипломатическим каналам.

«Они же созваниваются постоянно, они сами договорятся, как это произойдет», — добавил он.

Политика,Дмитрий Песков,РИА Новости,Минск,
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