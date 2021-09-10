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Опубликованы 28 программ по интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruиещё 7
47 минут назад

Правительство России опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией.

Опубликованы 28 программ по интеграции России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении премьеров двух стран говорится, что 10 сентября в Минске «в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия» прошло заседание Совета министров Союзного государства. По его итогам были одобрены 28 программ, «направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции».

В их числе — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.

Стороны договорились отменить роуминг, сформировать единую аграрную и промышленную политику, принять единые правила в области защиты прав потребителей.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они продлились более трех часов. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Путин сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема создания союзного парламента России и Белоруссии является эвентуальным вопросом и пока предметного обсуждения этого не ведется.

«Это вопрос на перспективу», — отметил Песков.

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