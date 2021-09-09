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Россия предложила США «обнулить» ситуацию с дипломатами

Lenta.ruиещё 3
36 минут назад

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону конкретные меры по «обнулению» ситуации с дипломатами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россия предложила США «обнулить» ситуацию с дипломатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «ничто не мешает» Соединенным Штатам направить в Россию столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым, в пределах установленного лимита в 455 человек.

«Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются. А поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам», — сказал он.

Рябков считает, что Соединенным Штатам «удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены». При этом он отметил, что у России в США гораздо больше персонала.

Замглавы МИД назвал «натяжкой» аргументацию Вашингтона по этой теме.

«Только паритет. Только взаимность. Вот единственно возможные принципы для работы с ними на этом направлении, как, впрочем, и на многих других», — подчеркнул он.

27 августа посол США в России Джон Салливан заявил, что число американских дипломатов, работающих в России, несопоставимо с числом сотрудников дипмиссии Москвы в Соединенных Штатах.

«В России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул он.

Политика,Джон Салливан,Сергей Рябков,ООН,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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