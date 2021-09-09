Кремль предупредил об ответе на вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский говорит о безоговорочном направлении на членство страны в НАТО. По словам украинского президента, американские власти приветствуют эту идею.

Песков предупредил, что ответные меры могут последовать, если военная инфраструктура НАТО приблизится к границам России, что произойдет в случае вступления Украины в альянс.