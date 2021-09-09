Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании "умного голосования"

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании технологии так называемого умного голосования, которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

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"Вычислены 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют", - сказал Климов в четверг журналистам.

"Наши специалисты посмотрели. Получается так: источник этих тестировщиков - некий стартап, по крайней мере, <...> засветился источник, он имеет фамилию Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США", - сказал Климов.