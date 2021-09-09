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Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании "умного голосования"

ТАСС
29 минут назад

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании технологии так называемого умного голосования, которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании "умного голосования"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вычислены 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют", - сказал Климов в четверг журналистам.

"Наши специалисты посмотрели. Получается так: источник этих тестировщиков - некий стартап, по крайней мере, <...> засветился источник, он имеет фамилию Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США", - сказал Климов.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Политика,Роман Рубанов,Андрей Климов,Фонд борьбы с коррупцией,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
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