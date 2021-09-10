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Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС

RT на русском
47 минут назад

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС замглавы ведомства Александра Чуприяна.

Путин назначил врио главы МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра... на... генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава МЧС Евгений Зиничев  погиб во время учений

10 сентября состоялись похороны главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября при исполнении служебного долга.

Политика,Евгений Зиничев,Александр Чуприян,Владимир Путин,МЧС,
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