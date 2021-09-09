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Лукашенко прибыл в Москву

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, во второй половине дня в Кремле пройдут переговоры белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко прибыл в Москву
Фото: ТАССТАСС

Главы государств обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику, передает БелТА.

Указывается, что одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены.

Отмечается, что основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ШОС,Москва,Беларусь,
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