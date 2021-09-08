Глава Бурятии Алексей Цыденов заболел COVID-19. Об этом руководитель российского региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Уважаемые земляки! Добрый день, ну или не очень добрый. Сюрприз у меня: COVID подхватил, хотя и дважды вакцинирован», – рассказал подписчикам политик.

Цыденов уточнил, что наличие вирусной инфекции показал тест, отметив при этом, что самочувствие у него нормальное. Также глава республики призвал всех вакцинироваться.