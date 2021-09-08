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МИД выразил обеспокоенность прогрессом Ирана в ядерной программе

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад

Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

МИД РФ обеспокоен прогрессом Ирана в ядерной программе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, конечно, озабочены быстрым прогрессом, который наблюдается в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы», – сказал он, передает ТАСС.

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Дипломат пояснил, что озабоченность имеется не с точки зрения нарушения Ираном базовых обязательств в рамках ДНЯО или соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, потому что как раз эти документы никаких ограничений на Иран не накладывают в данной сфере.

«И транспарентность соответствующих иранских усилий обеспечена, – продолжил Рябков. – Но под углом восстановления СВПД ситуация осложняется, потому что Тегеран все дальше уходит от изначально заданных параметров этой договоренности».

Кроме того, по словам дипломата, Россия обеспокоена сигналами от стран Запада о необходимости мер воздействия на Иран. «Я обеспокоен сигналами, которые доносятся не только из Вашингтона, но и из других столиц западных стран-участниц переговорного процесса в Вене по восстановлению СВПД, что сейчас необходимо принимать некие политические «меры воздействия» на Тегеран. Это ошибочная логика. Нужно не нагнетать ситуацию, не наращивать давление, а, наоборот, проявить выдержку и все же найти путь к возобновлению переговоров», – отметил замминистра.

Дипломат выразил мнение, что откат от переговорных позиций, достигнутых на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, недопустим, и Москва продолжит направлять сигналы всем сторонам о контрпродуктивности ревизии уже согласованных моментов.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США Роберт Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября с целью провести консультации по вопросам возвращения Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,МАГАТЭ,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Иран, Исламская Республика,
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