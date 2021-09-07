Захарова отреагировала на снос памятника дружбе с Москвой в Киеве

«Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию... Всю украинскую государственность ... также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.