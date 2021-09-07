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Захарова отреагировала на снос памятника дружбе с Москвой в Киеве

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

В Москве с горечью наблюдают как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отреагировала на снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию... Всю украинскую государственность ... также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что Москва вновь призывает Киев прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами.

«В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности», – заключила Захарова.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, его неоднократно пытались разрушить.

Политика,Мария Захарова,МИД,Москва,Киев,Россия,
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