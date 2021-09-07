Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой

В Кремле считают, что Россия не готова признать биткоин. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в настоящее время повода для этого нет, его слова приводит РИА Новости.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал он и назвал биткоин «квазивалютой».

Еще Песков добавил, что приравнивание криптовалюты к обычным деньгам не сможет принести экономике ничего, кроме вреда.

Первой страной в мире, которая признала биткоин, стал Сальвадор. Соответствующий закон там вступил в силу во вторник, 7 сентября. Теперь криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларом США. Сальвадор купил уже 400 биткоинов. Правительство страны создало фонд на 150 миллионов долларов — сальвадорцы могут получить на свой электронный кошелек 30 долларов в биткоинах.