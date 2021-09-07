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Россия оказалась не готова признать биткоин

Lenta.ruиещё 5
53 минуты назад

В Кремле считают, что Россия не готова признать биткоин. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в настоящее время повода для этого нет, его слова приводит РИА Новости.

Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал он и назвал биткоин «квазивалютой».

Еще Песков добавил, что приравнивание криптовалюты к обычным деньгам не сможет принести экономике ничего, кроме вреда.

Первой страной в мире, которая признала биткоин, стал Сальвадор. Соответствующий закон там вступил в силу во вторник, 7 сентября. Теперь криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларом США. Сальвадор купил уже 400 биткоинов. Правительство страны создало фонд на 150 миллионов долларов — сальвадорцы могут получить на свой электронный кошелек 30 долларов в биткоинах.

После этого стоимость самой популярной криптовалюты пошла вверх и к утру 7 сентября превысила 52,5 тысячи долларов за штуку, но спустя несколько часов цена откатилась до 51 тысячи долларов.

Политика,Дмитрий Песков,РИА Новости,Россия,
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