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Зюганов отказался комментировать роль своего зятя в коррупционном скандале

Lenta.ru
57 минут назад

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался давать комментарии по поводу коррупционного скандала, в котором, по некоторым данным, замешан муж его дочери Сергей Никифоров. Об этом сообщают «Известия».

Зюганов отказался комментировать роль своего зятя в коррупционном скандале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание «Коммерсантъ» писало, что зять лидера коммунистов проходил по уголовному делу о взятке в роли организатора, однако, узнав о его родственных связях, дело выделили в отдельное производство, а затем заморозили «по болезни» (на основании пункта 4 статьи 208 УПК). Другие фигуранты дела получили тюремные сроки.

«Сам факт возбуждения уголовного дела на родственника высокопоставленного политика со статусом требует самого тщательного разбирательства строго по закону. И если что-то не срастается, то необходимо публично объяснить, почему», — заявил генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД России Александр Михайлов.

Он добавил, что дело могли приостановить для того, чтобы прошел срок давности — 15 лет.

Дело против Никифорова не возобновили, он не потерял трудоспособность из-за тяжелой болезни и продолжает заниматься бизнесом. По данным издания «Собеседник», он владеет фирмой «Медстандарт-МТ», автомобилями Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и, предположительно, Mercedes-Benz, зарегистрированным на посольство КНДР.

Уголовное дело в отношении тогдашнего замгендиректора по развитию ЗАО «Керамоцентр» Никифорова возбудили еще в 2012 году. Тогда, по версии следствия, Никифоров, бывший начальник управления договорных отношений департамента имущества Москвы Денис Васильев и безработный Андрей Симоненко вымогали 223 тысячи долларов у предпринимателя за продление с ним договора аренды нежилого помещения. Васильева приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 495 миллионов рублей, Симоненко получил восемь лет и штраф 490 миллионов рублей.

Политика,Андрей Симоненко,Сергей Никифоров,Александр Михайлов,Денис Васильев,Геннадий Зюганов,ФСИН,КПРФ,ФСБ,МВД,
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