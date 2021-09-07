В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы , ориентироваться на свои ситуации в стране», — сказал он.

О пропаже девочек из Киселевска стало известно 7 сентября. 6 числа они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены их тела. По подозрению в совершении преступления задержали местного 41-летнего жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.