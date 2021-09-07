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В Госдуме предложили снять мораторий на смертную казнь для педофилов

Lenta.ru
20 минут назад

В России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов. Снять мораторий предложил депутат, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, передает «Газета.Ru».

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так Емельянов прокомментировал убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске, которое совершил мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране», — сказал он.

Емельянов добавил, что решение об отмене моратория будет зависеть от нового состава Госдумы.

О пропаже девочек из Киселевска стало известно 7 сентября. 6 числа они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены их тела. По подозрению в совершении преступления задержали местного 41-летнего жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.

Политика,Михаил Емельянов,Конституционный комитет Госдумы,Совет Европы,Госдума,Газета.Ru,Россия,
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