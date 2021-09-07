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Мишустин прибыл в Саратов

RT на русском
25 минут назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Об этом информирует ТАСС.

Мишустин прибыл в Саратов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Мишустин осмотрит строящуюся областную инфекционную больницу, посетит трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, ознакомится с проектом реконструкции набережной Волги.

Также у премьера запланирована встреча с губернатором региона Валерием Радаевым.

Ранее в правительстве сообщили, что на создание специализированных медучреждений в Саратове, Ижевске и Сыктывкаре будет дополнительно выделено более 300 млн рублей.

Политика,Михаил Мишустин,Валерий Радаев,ИТАР-ТАСС,Россия,Саратов,
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