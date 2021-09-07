Мишустин прибыл в Саратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что Мишустин осмотрит строящуюся областную инфекционную больницу, посетит трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, ознакомится с проектом реконструкции набережной Волги.
Также у премьера запланирована встреча с губернатором региона Валерием Радаевым.
Ранее в правительстве сообщили, что на создание специализированных медучреждений в Саратове, Ижевске и Сыктывкаре будет дополнительно выделено более 300 млн рублей.