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Глава Крыма обвинил президента Украины в терроризме

РИА "ФедералПресс"
39 минут назад

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в терроризме. Об этом он заявил в видеообращении.

Глава Крыма обвинил президента Украины в терроризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артист готовит террористов. Глава украинского государства другой тактики не имеет. Пытается запугать крымчан», – заявил Аксенов.

Он считает, что «все делалось по указанию украинских спецслужб и американцев», сказал, что все будут арестованы, всем будет дан ответ, будет «раскулачивание» группы.

Аксенов также выразил благодарность сотрудникам ФСБ, которые задержали подрывателей газопровода.

Ранее Сергей Аксенов обвинил Зеленского в том, что он встречается в США с Байденом ради пиара, также заявил, что разговоры про аннексию Крыма – это сказки такие же, как и тема российской агрессии.

Отметим, Аксенов и до этого указывал на прошлую карьеру Зеленского, который работал артистом комического жанра.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,ФСБ,Республика Крым,Украина,
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