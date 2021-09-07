Глава Крыма обвинил президента Украины в терроризме

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в терроризме. Об этом он заявил в видеообращении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Артист готовит террористов. Глава украинского государства другой тактики не имеет. Пытается запугать крымчан», – заявил Аксенов.

Он считает, что «все делалось по указанию украинских спецслужб и американцев», сказал, что все будут арестованы, всем будет дан ответ, будет «раскулачивание» группы.

Аксенов также выразил благодарность сотрудникам ФСБ, которые задержали подрывателей газопровода.

Ранее Сергей Аксенов обвинил Зеленского в том, что он встречается в США с Байденом ради пиара, также заявил, что разговоры про аннексию Крыма – это сказки такие же, как и тема российской агрессии.