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Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин.

Штат генконсульства России в США сократился втрое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах».

«Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

Политика,Сергей Лавров,Госдума,ИТАР-ТАСС,Нью-Йорк,Соединенные Штаты,
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