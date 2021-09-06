В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

RT на русском
17 минут назад

Президент России Владимир Путин 9 сентября по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под индийским председательством», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, запланировано обсуждение борьбы с пандемией и ситуации в Афганистане. Договорённости будут отражены в итоговой декларации.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях.

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,БРИКС,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители