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На Украине рассказали об «унизительной» для Зеленского встрече с Путиным

Lenta.ruиещё 15
57 минут назад

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в интервью телеканалу «НАШ» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.

На Украине рассказали об «унизительной» для Зеленского встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится», — сказал Мураев.

Он предположил, что встреча может пройти в Москве или в Крыму.

На вопрос о том, может ли состояться встреча в Минске, бывший депутат заявил, что это маловероятно, но возможно.

«Кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Александром] Лукашенко», — отметил Мураев.

Также он пояснил, что Киев больше заинтересован во встрече Зеленского и Путина. Он выразил мнение, что саммит с российским президентом жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины и транзита газа, а также из-за тяжелого экономического положения в стране.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что встреча Зеленского и Путина не состоится в обозримой перспективе. Согласно его оценке, провести переговоры сейчас не позволяют конкретные обстоятельства.

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров.
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