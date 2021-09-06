Генпрокурор РФ призвал расширить закон об экстремизме

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма. По его словам, это значительно расширит возможности противодействия подобным явлениям.
«Считаю включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в концепции экстремистской деятельности необходимым. Это значительно расширит возможности противодействия такими явлениями», — заявил Краснов выступая на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».
По словам генпрокурора, в стране также необходимо продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза, которое подверглось изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.
«Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении долга в ходе военных действий», — отметил он.