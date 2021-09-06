Захарова обвинила политиков ФРГ в сговоре против СМИ России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что немецкие политики, силовики и медиа вступили в сговор против российских медиа в стране. По словам Захаровой, в Берлине не замечают попыток собственных СМИ повлиять на внутренние дела России.

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Официальный представитель МИД РФ таким образом обратила внимание на заявление пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера. Он считает, что сотрудники RT «распрощались с критической и независимой журналистикой» и участвуют «в дестабилизации демократии».

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«Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись закрытие банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что немецкая Deutsche Welle во время несанкционированных акций в РФ размещала на экранах призывы к участию в них.

«Приведенные мною факты — конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерной демагогии представителей Германии по RT», — отметила Захарова.

«Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке», — добавила официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова сообщила, что иностранные посольства нанимали российских граждан, платили им деньги, а те переводили эти средства команде оппозиционера Алексея Навального. Больше всего таких платежей прошло через представительства США и Германии, уточнила официальный представитель МИД. По ее словам, также в финансировании оппозиции участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Она полагает, что власти Великобритании манипулировали ситуацией вокруг отравления Навального. По мнению Захаровой, Лондон манипулирует информацией об отравлениях многие годы — это началось с убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.