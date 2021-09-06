Нарышкин назвал условия выхода отношений с Японией на новый уровень

«Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам», – сказал Нарышкин, выступая по видеосвязи на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», передает РИА «Новости».