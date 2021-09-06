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Нарышкин назвал условия выхода отношений России и Японии на новый уровень

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
40 минут назад

Признание Токио итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения России и Японии на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин назвал условия выхода отношений с Японией на новый уровень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам», – сказал Нарышкин, выступая по видеосвязи на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», передает РИА «Новости».

Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые стало известно о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.

Политика,Сергей Нарышкин,РИА Новости,Россия,Япония,
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