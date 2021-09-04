«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана. Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — отметила Захарова в эфире «Радио России».