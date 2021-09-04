Кадыров поручил искоренить денежные поборы в школах

"Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить. Пусть устраивают в ресторане или у себя дома, в школах для этих целей сборы денежных средств устраивать не надо позволять. Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить", - сказал Кадыров.