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Кадыров поручил искоренить любые денежные поборы в школах Чечни

ТАССиещё 3
12 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики необходимо искоренить любого рода взимание денежных средств с родителей, в том числе на приобретение книг и косметический ремонт помещений. Об этом он сообщил в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кадыров поручил искоренить денежные поборы в школах
Фото: ТАССТАСС

"Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить. Пусть устраивают в ресторане или у себя дома, в школах для этих целей сборы денежных средств устраивать не надо позволять. Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить", - сказал Кадыров.

Глава региона призвал родителей в случае просьбы сдать деньги обращаться к ответственным лицам, которые в свою очередь проведут проверку.

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"Если нет ремонта в школе, она оказалась не готова к учебному году - руководство школы должно смениться", - добавил он.
Политика,Рамзан Кадыров,Талибан,Чеченская Республика,
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