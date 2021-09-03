В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин прибыл в Амурскую область

Свободная пресса
1 час назад

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром «Восточный».

Путин прибыл в Амурскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, остановку в Приамурье президент сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.

Известно, что Путин осмотрит на «Восточном» строительство инфраструктурных объектов космодрома, в том числе командного пункта и стартового комплекса «Ангара». Там же российский лидер проведёт рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В этот же день президент вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.

Ранее на заседании Восточного экономического форума Путин назвал условия, которые должны быть выполнены для заключения мирного договора между Россией и Японией.

По его словам, этот договор должен отвечать требованиям времени, обеспечивая мирное будущее. Так, Москва считает необходимым прописать в нём гарантию того, что американские вооружённые силы и ударные системы не появятся внезапно возле наших границ.

«Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», — сказал он.

При этом российский президент подчеркнул, что отсутствие мирного договора между странами является нонсенсом, учитывая взаимный интерес Токио и Москвы к развитию сотрудничества.

Политика,Василий Орлов,Владимир Путин,РИА Новости,Амурская Область,Россия,Владивосток,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители