Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром «Восточный».
Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, остановку в Приамурье президент сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.
Известно, что Путин осмотрит на «Восточном» строительство инфраструктурных объектов космодрома, в том числе командного пункта и стартового комплекса «Ангара». Там же российский лидер проведёт рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
В этот же день президент вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.
Ранее на заседании Восточного экономического форума Путин назвал условия, которые должны быть выполнены для заключения мирного договора между Россией и Японией.
По его словам, этот договор должен отвечать требованиям времени, обеспечивая мирное будущее. Так, Москва считает необходимым прописать в нём гарантию того, что американские вооружённые силы и ударные системы не появятся внезапно возле наших границ.
«Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», — сказал он.
При этом российский президент подчеркнул, что отсутствие мирного договора между странами является нонсенсом, учитывая взаимный интерес Токио и Москвы к развитию сотрудничества.