Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром «Восточный».

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Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, остановку в Приамурье президент сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.

Известно, что Путин осмотрит на «Восточном» строительство инфраструктурных объектов космодрома, в том числе командного пункта и стартового комплекса «Ангара». Там же российский лидер проведёт рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В этот же день президент вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.

Ранее на заседании Восточного экономического форума Путин назвал условия, которые должны быть выполнены для заключения мирного договора между Россией и Японией.

По его словам, этот договор должен отвечать требованиям времени, обеспечивая мирное будущее. Так, Москва считает необходимым прописать в нём гарантию того, что американские вооружённые силы и ударные системы не появятся внезапно возле наших границ.

«Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», — сказал он.