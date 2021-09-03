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Путин прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником. Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником. Соответствующие видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».

«Я даже не обратил на это внимания. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю отечества», – ответил президент на вопрос ведущего о будущем ученика Никанора Толстых.

Напомним, одиннадцатиклассник Никанор Толстых исправил Путина на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке, состоявшемся в День знаний. Учащийся школы 35 города Воркуты заявил, что глава государства ошибся в наименовании войны, которая велась во времена правления Петра I. Российский лидер поблагодарил за это школьника. Директор учебного заведения, где обучается Толстых, сочла, что его поступок был продиктован «наглостью».

Политика,Видео,Владимир Путин,RT на русском,Владивосток,
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