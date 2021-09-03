Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником. Соответствующие видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».
«Я даже не обратил на это внимания. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю отечества», – ответил президент на вопрос ведущего о будущем ученика Никанора Толстых.
Напомним, одиннадцатиклассник Никанор Толстых исправил Путина на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке, состоявшемся в День знаний. Учащийся школы 35 города Воркуты заявил, что глава государства ошибся в наименовании войны, которая велась во времена правления Петра I. Российский лидер поблагодарил за это школьника. Директор учебного заведения, где обучается Толстых, сочла, что его поступок был продиктован «наглостью».